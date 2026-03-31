 Venti forti su tutta Italia. Temporali e neve a quote collinari al Centro-Sud. Allerta rossa in Abruzzo – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Spettacolo Videonews

“Che Dio perdona tutti”, Pif, il perdono dei politici e Papa Francesco

31 Marzo 2026
Estero Videonews

Pizzaballa: “Liturgia della Settimana Santa a porte chiuse con pochi”

31 Marzo 2026
Estero Videonews

Pizzaballa: non penso vi fosse specifica volontà di impedire ingresso

31 Marzo 2026
Estero Videonews

Zelensky: Ue non blocchi pacchetto aiuti, in gioco vita delle persone

31 Marzo 2026
Estero Videonews

Libano, colpita zona a maggioranza cristiana vicino a Beirut

31 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Nuove regole circolazione beni culturali per rilancio mercato arte

31 Marzo 2026
Economia Videonews

Crescono startup italiane AgriFoodTech, investimenti +18% in 2025

31 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Jake La Furia costruisce veicoli Lego con i bambini a Milano

31 Marzo 2026
Politica Videonews

Legge elettorale, flash mob di +Europa e Psi: “Stop al Meloncellum”

31 Marzo 2026
Politica Videonews

Dl Bollette, Calenda: scandalo italiano, governo intervenga

31 Marzo 2026
Cronaca Primo Piano

Venti forti su tutta Italia. Temporali e neve a quote collinari al Centro-Sud. Allerta rossa in Abruzzo

Avviso di avverse condizioni meteo dalla Protezione civile
Mar 31, 2026

Roma, 31 mar. (askanews) – Il centro di bassa pressione, attualmente sul Tirreno e in movimento verso i settori ionici, continua a richiamare correnti fredde dai Balcani, con fenomeni diffusi e persistenti, specie sui settori adriatici, nevosi fino a quote di alta collina. La perturbazione è accompagnata da intensa ventilazione, con venti di burrasca dai quadranti settentrionali, specie sulle regioni centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri e che prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Toscana e Campania; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, in estensione alla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Previste inoltre nevicate sparse al di sopra dei 700-900 metri su Marche meridionali, settori sud-orientali dell’Umbria e nord-orientali del Lazio, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

In avviso, dal primo pomeriggio di domani, mercoledì 1° aprile, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata; mareggiate lungo le coste esposte; nevicate diffuse al di sopra dei 700-900 mt. su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo abbondanti, specie sui settori orientali.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 1° aprile, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori dell’Abruzzo. Valutata inoltre allerta arancione in Abruzzo e su tutto il territorio di Molise e Puglia. Allerta gialla su parte di Umbria, Marche, Lazio e sull’intero territorio di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Iran, il ministro degli esteri Araghchi: vogliamo la fine completa della guerra, ma con garanzie

Mar 31, 2026
Esteri Primo Piano

Iran, le notizie più importanti del 31 marzo sulla guerra

Mar 31, 2026
Cronaca Primo Piano

Iran, il Papa: speriamo che la guerra finisca prima di Pasqua, ci sono segnali

Mar 31, 2026