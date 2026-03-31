 Bending Spoons, Ceo: 1,3mld di ricavi in 2025, ora nuove acquisizioni – askanews.it


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Bending Spoons, Ceo: 1,3mld di ricavi in 2025, ora nuove acquisizioni

Nessun commento sull’ipotesi di quotazione a New York
Mar 31, 2026

Milano, 31 mar. (askanews) – Il 2025 di Bending Spoons si è chiuso “bene, con 1,3 miliardi di fatturato. L’uile lo vedrete quando sarà pubblicato il bilancio”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Bending Spoons, Luca Ferrari, a margine dell’evento per celebrare i 100 anni di McKinsey a Milano. Nessun commento, invece, sull’ipotesi di quotazione a New York: “Non abbiamo mai detto che faremo una Ipo e non abbiamo mai commentato indiscrezioni di stampa”, ha aggiunto.

Parlando delle nuove possibili acquisizioni, dopo un anno ricco di deal, Ferrari ha detto: “Abbiamo in pipeline delle cose, sono positivo che si faranno altre acquisizioni quest’anno. Guardiamo a tutto il mondo, soprattutto per società digitali. Tenendo conto che le più grosse sono in Usa statisticamente è piu probabile che le faremo lì. Se dovessimo trovare qualcosa di interessante in Italia ci andrebbe benissimo”, ha aggiunto il top manager che ha in ogni caso escluso l’intreresse per altri settori. Per questo, Ferrari ha spiegato di non avere interesse per Telepass, come invece prospettato da alcuni quotidiani: “Non so neanche da dove sia arrivata” questa indiscrezione, “ci menzionano su un sacco di cose”, ha tagliato corto Ferrari.

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