 Delmastro, Conte a Meloni: notizie gravissime, te lo tieni nel partito? – askanews.it


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Politica

Delmastro, Conte a Meloni: notizie gravissime, te lo tieni nel partito?

“E gli altri dirigenti coinvolti? Vieni in Parlamento, smettila di scappare”
Mar 30, 2026

Roma, 30 mar. (askanews) – “È gravissimo”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha commentato, in un video diffuso sui suoi canali social, le notizie sull’inchiesta in corso per il presunto riciclaggio di denaro del clan Senese attraverso la società della famiglia Caroccia della quale è stato socio Andrea Delmastro con altri esponenti di FdI del Piemonte.

“Allora – ha proseguito l’ex premier – c’è da chiedersi: Giorgia Meloni, l’hai fatto dimettere, sei stata costretta a far dimettere Delmastro, pensate, sottosegretario alla Giustizia. E finisce qui la storia? Te lo tieni al partito? E gli altri tre dirigenti che fine hanno fatto? Sappiamo che una l’hai fatta dimettere da vicepresidente della Regione (Piemonte, ndr) però mantiene ancora le deleghe di assessore. Tutto bene? Li tenete nel partito? Tutti contenti adesso?”.

“Meloni, qual è la tua responsabilità politica, di fronte a queste nomine che hai fatto, a questi tuoi fedelissimi? E ancora: in Sicilia, Galvagno, presidente dell’Assemblea siciliana, e ancora Amata, assessore al Turismo, sono ancora lì nonostante le inchieste. Qual è la tua posizione? Quali decisioni prenderai? Perché non ce le vieni a dire in Parlamento e ti assumi la tua responsabilità politica? Smettila di scappare!”, ha concluso Conte.

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