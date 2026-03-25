 Iran, il Pentagono ordina l’invio di altri 2.000 soldati in Medio Oriente – askanews.it


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Iran, il Pentagono ordina l’invio di altri 2.000 soldati in Medio Oriente

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Roma, 25 mar. (askanews) – Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.000 soldati dell’82esima Divisione aviotrasportata dell’esercito. Lo hanno riferito ai media americani due funzionari del dipartimento della Difesa, precisando che si tratta di militari della “Forza di risposta immediata” della divisione, composta da circa 3.000 soldati in grado di essere schierati ovunque nel mondo entro 18 ore. Altri soldati della brigata potrebbero essere inviati nei prossimi giorni.

Come ricorda il New York Times, circa 4.500 marines sono già in viaggio verso la regione, portando così a quasi 7.000 il numero complessivo di truppe aggiuntive inviate nell’area dall’inizio dell’operazione “Epic Fury” contro l’Iran, con circa 50.000 soldati.

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