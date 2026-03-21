 Valanga in Alto Adige travolge sette persone: due morti e tre feriti gravi – askanews.it


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Valanga in Alto Adige travolge sette persone: due morti e tre feriti gravi

Operazioni di soccorso con quasi 80 operatori
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Roma, 21 mar. (askanews) – Incidente della montagna sul Tallone Grande in Val Ridanna, in Alto Adige. Una valanga ha travolto sette persone, causando il decesso di 2 tra queste ed il ferimento grave di 3. Il fatto è stato comunicato dalla Centrale di emergenza di Bolzano.

La slavina si è staccata alle ore 11,40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte circa ottanta soccorritori, coadiuvati da sei elicotteri.

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