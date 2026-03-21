Valanga in Alto Adige travolge sette persone: due morti e tre feriti gravi

Roma, 21 mar. (askanews) – Incidente della montagna sul Tallone Grande in Val Ridanna, in Alto Adige. Una valanga ha travolto sette persone, causando il decesso di 2 tra queste ed il ferimento grave di 3. Il fatto è stato comunicato dalla Centrale di emergenza di Bolzano.La slavina si è staccata alle ore 11,40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte circa ottanta soccorritori, coadiuvati da sei elicotteri.