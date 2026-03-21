 Tennis, Paolini, esordio vincente a Miami – askanews.it


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Tennis, Paolini, esordio vincente a Miami

Battuta la statunitense Taylor Townsend 6-3, 1-6, 6-2
Mar 21, 2026

Roma, 21 mar. (askanews) – Esordio vincente al Miami Open per Jasmine Paolini. Semifinalista un anno fa in Florida, la toscana ha battuto la statunitense Taylor Townsend, n. 80 al mondo in tabellone grazie a una wild card, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2 in un’ora e 45 minuti. Una partita con qualche sbavatura, ma risolta con grande autorità nel terzo set da parte di Paolini, brava a dimenticare presto un secondo set in ombra. Ottime le percentuali al servizio soprattutto nel parziale decisivo, con il 76% di prime in campo e una resa del 74%. Per la terza volta in carriera al terzo turno a Miami, la tennista toscana tornerà in campo domenica contro la lettone Jelena Ostapenko che ha regolato l’ucraina Yastremska con un doppio 6-4.

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