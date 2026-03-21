 Sci, Paris vince per la quinta volta la discesa di Kvitfjell – askanews.it


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Sci, Paris vince per la quinta volta la discesa di Kvitfjell

Primo successo stagionale, il 25esimo complessivo della carriera
Mar 21, 2026

Roma, 21 mar. (askanews) – Dominik Paris è ancora il re indiscusso dell’OlympiaBakken: il fuoriclasse azzurro domina per la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell (Norvegia) che ha aperto le Finali di Coppa del Mondo. Per il trentaseienne della Val d’Ultimo si tratta del primo successo stagionale, il 25esimo complessivo della carriera, il ventesimo in discesa. E sette di questi, hanno preso forma proprio nella località sede dei Giochi Olimpici del 1994: cinque discese e due superG, tra il 2016 ed il 2026. perchè i dossi e le asperità del tracciato norvegese sanno esaltare il campione azzurro, pronto a sgretolare la gara con il tempo di 1’45″37, avvicinato solamente dal campione olimpico Franjo Von Allmen, secondo a 0″19.

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