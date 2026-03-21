 Ciclismo, Milano-Sanremo: Pogacar cade, rimonta e trionfa – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Un battello salpa dal Messico alla volta di Cuba con aiuti umanitari

21 Marzo 2026
Cultura Videonews

Polisemie del Grande Oltre alla Galleria Civica Cavour a Padova

21 Marzo 2026
Estero Videonews

Da Miami a Cuba, 3 tonnellate di aiuti di emergenza dalle Ong Usa

21 Marzo 2026
Cultura Videonews

Liliana Moro apre Fivefold Tuning senza soluzione di continuità

21 Marzo 2026
Estero Videonews

Tel Aviv, un asilo distrutto da un missile iraniano, nessuna vittima

21 Marzo 2026
Estero Videonews

Iran, la preghiera per l’Eid al-Fitr nella moschea dell’Imam Khomenei

21 Marzo 2026
Estero Videonews

Israele annuncia: “I raid con gli Usa sull’Iran aumenteranno”

21 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Sesto Sangiovanni, 3 arresti per un accoltellamento a scuola

21 Marzo 2026
Spettacolo Videonews

Hollywood “orfana” di Chuck Norris: “Per noi era come un padre”

21 Marzo 2026
Estero Videonews

Iran, colpita la base dei Basij, la milizia repressiva del regime

21 Marzo 2026
Sport

Ciclismo, Milano-Sanremo: Pogacar cade, rimonta e trionfa

Lo sloveno è epico e batte in volata Tom Pidcock
Mar 21, 2026

Roma, 21 mar. (askanews) – Una Milano-Sanremo spettacolare incorona il campione del mondo Tadej Pogacar, che conquista la classica monumento di primavera, battendo Tom Pidcock e relegando al terzo posto Wout Van Aert. Per Pogacar si tratta della prima vittoria nella “Classicissima”.

Il momento decisivo arriva sul Poggio, quando Pogacar scatta e stacca tutti i rivali, riuscendo a mantenere la leadership con Pidcock come unico corridore in grado di seguirlo. Van der Poel, uno dei favoriti, non riesce a reggere il ritmo dei due leader e crolla, mentre il gruppo principale accusa un ritardo crescente.

La gara era stata segnata da cadute e recuperi. Una caduta in gruppo ha coinvolto Pogacar e Van Aert, con il corridore sloveno che ha recuperato rapidamente posizionandosi nelle prime posizioni già sulla Cipressa e lanciando il primo assalto che al quale hanno resisitito solo Van der Poel e Pidcock. Gli attaccanti iniziali, tra cui Marcellusi, Tarozzi, Milesi e Maestri, avevano accumulato fino a 6’30” di vantaggio, ma il gruppo ha progressivamente ricucito lo svantaggio fino all’epilogo in volata.

“L’azione prima della Cipressa è stata epica”, ha commentato Pogacar. “Dopo la caduta ho recuperato tutto il gruppo e sono riuscito a posizionarmi per la volata. È una vittoria che ancora mi mancava”.

Con questa vittoria, Pogacar aggiunge un’altra classica prestigiosa al suo palmarès, mentre Pidcock conferma le ottime prestazioni stagionali. Van Aert completa il podio dopo una giornata di grande fatica sulle salite decisive della Liguria.

Sfatato il tabù secondo il quale il campione del mondo non riesce a vincere la Sanremo. L’ultimo è stato Saronni nel 1982

Notizie Correlate

Sport

Ciclismo, Pogacar: “Quando sono caduto ho pensato fosse tutto finito”

Mar 21, 2026
Sport

Calcio, Cremonese corsara al Tardini: 2-0 al Parma

Mar 21, 2026
Sport

Calcio, domani l’Italia a Coverciano. Giovedì contro l’Irlanda del nord

Mar 21, 2026