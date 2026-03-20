E’ morto Chuck Norris icona dei film action e campione di karate, aveva 86 anni

Roma, 20 mar. (askanews) – È morto Chuck Norris, icona del cinema d’azione e volto leggendario della televisione americana. L’attore ed ex campione del mondo di karate si è spento all’età di 86 anni dopo un malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi mentre si trovava alle Hawaii, dove era stato ricoverato in ospedale.A dare la notizia è stato il sito specializzato TMZ, citando un comunicato diffuso dalla famiglia. “È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina (giovedì). Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace”, si legge nella nota. Secondo quanto riferito, il malore si sarebbe verificato nelle ultime 24 ore sull’isola di Kauai, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle cause. Norris aveva compiuto 86 anni appena una settimana fa, celebrando il traguardo con un messaggio rivolto ai fan sui social: “Non invecchio. Passo al livello successivo”, aveva scritto, confermando ancora una volta il tono ironico e combattivo che lo ha reso celebre anche al di fuori del set.Nato come atleta e campione di arti marziali, Norris aveva costruito la sua fama a Hollywood negli anni ’80, diventando uno dei volti simbolo del cinema d’azione. Indimenticabile protagonista della serie televisiva Walker, Texas Ranger, aveva consolidato il suo status con film entrati nell’immaginario collettivo come Rombo di tuono, Delta Force, Una magnum per McQuade e Il codice del silenzio. Nonostante alcuni problemi di salute negli anni, tra cui due infarti nel 2017 durante un evento sportivo, Norris non aveva mai abbandonato completamente la scena. Nel 2024 era tornato sul grande schermo con il film d’azione Agent Recon, diretto da Derek Ting, e con un cameo nei panni di sé stesso nella commedia Zombie Plane.Figura carismatica e simbolo di un’intera epoca cinematografica, Chuck Norris lascia un’eredità fatta di disciplina, forza e ironia, capace di attraversare generazioni e trasformarlo in un’icona pop globale.