Delmastro, Conte: dimissioni, Meloni prigioniera del sottosegretario?

Roma, 20 mar. (askanews) – “Delmastro si deve dimettere stasera, non può più entrare al ministero (della Giustizia, ndr) un personaggio del genere. Meloni deve azzerare anche il gruppo dirigente del Piemonte perché in società c’erano altri tre alti dirigenti di Fratelli d’Italia piemontesi”. Così il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, intervistato a Tagadà, su La7, a proposito del sottosegretario alla Giustizia.Meloni “è prigioniera di Delmastro, di Santanchè, dei suoi compagni di partito che in giunta siciliana sono accusati di corruzione, sono accusati di malversazione. Meloni è prigioniera perché hanno condiviso insieme una storia, battaglie e dei segreti evidentemente”, ha detto ancora.