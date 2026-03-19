Iran, Conte: assolutamente no a missione Hormuz, tocca a Trump rimediare

Milano, 19 mar. (askanews) – “Diciamo assolutamente no” alla partecipazione dell’Italia ad una missione per garantire la navigabilità dello Stretto di Hormuz: “Trump ha creato questa instabilità, ha fatto questi attacchi illegali, Trump risolva il problema: non chieda a noi di mandare i nostri uomini, le nostre navi, i nostri mezzi”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, arrivando alla Università Statale di Milano per un evento a favore del No al referendum.“Ormai siamo arrivati al livello che le informazioni noi ce l’abbiamo o da Washington o in questo caso da Londra. Da Londra ci vien detto che l’Italia parteciperebbe a questa missione: diciamo assolutamente no”, ha spiegato Conte, per il quale “l’Italia deve battersi per uno sforzo diplomatico, per ristabilire assolutamente l’ordine, anche internazionale. Lo deve fare recuperando forza e dignità per la politica, per la diplomazia. Ma ci mancherebbe che in questo momento noi andassimo a porre rimedio alle iniziative di instabilità, agli attacchi illegali di Trump”, ha concluso sul punto l’ex premier.