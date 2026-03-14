Videonews

Estero Videonews

A Roma la manifestazione per il “No sociale”: siamo più di 20.000

14 Marzo 2026
Estero Videonews

Guterres (Onu), appello alla comunità internazionale per il Libano

14 Marzo 2026
Estero Videonews

Iran, Tajani: Italia non partecipa e non parteciperà a guerra

14 Marzo 2026
Estero Videonews

Iran, Tajani: chi specula su prezzi energia verrà sanzionato

14 Marzo 2026
Estero Videonews

Libano, i carri armati israeliani superano il confine

14 Marzo 2026
Estero Videonews

Libano, raid israeliano nel sud, uccisi 12 membri personale medico

14 Marzo 2026
Estero Videonews

Iran, attaccato sito petrolifero negli Emirati Arabi

14 Marzo 2026
Spettacolo Videonews

Teatro, a Milano arriva “Malena e il tango” con Cucinotta e Guspero

14 Marzo 2026
Estero Videonews

Iran, raid Usa su isola di Kharg, snodo chiave per export greggio

14 Marzo 2026
Cultura Videonews

Un Vermeer a Torino: la Donna in blu che legge una lettera

14 Marzo 2026
Sport

Calcio, risultati Serie A: Napoli a -1 dal Milan

La massima serie dopo Napoli-Lecce 2-1
Mar 14, 2026

Roma, 14 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 29esima giornata di serie A dopo Napoli-Lecce 2-1

29esima giornata Torino – Parma 4-1, Inter – Atalanta 1-1, Napoli – Lecce 2-1, 20.45 Udinese – Juventus, domenica 15 marzo 12.30 Verona – Genoa, 15.00 Pisa – Cagliari, 15.00 Sassuolo – Bologna, 18.00 Como – Roma, 20.45 Lazio – Milan, lunedì 16 marzo 20.45 Cremonese – Fiorentina.

Classifica: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Roma, Como 51, Juventus 50, Atalanta 47, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.

30esima giornata venerdì 20 marzo 18.30 Cagliari – Napoli, 20.45 Genoa – Udinese sabato 21 marzo 15.00 Parma – Cremonese, 18.00 Milan – Torino, 20.45 Juventus – Sassuolo, domenica 22 marzo 12.30 Como – Pisa, 15.00 Atalanta – Verona, 15.00 Bologna – Lazio, 18.00 Roma – Lecce, 20.45 Fiorentina – Inter

Notizie Correlate

Sport

Rugby, l’Irlanda travolge la Scozia e spera nel Sei Nazioni

Mar 14, 2026
Sport

Calcio, risultati di A: frena l’Inter, +8 sul Milan

Mar 14, 2026
Sport

Ciclismo, Tirreno-Adriatico: Isaac del Toro vince a Camerino

Mar 14, 2026