 Ciclismo, Mathieu van der Poel vince anche a Martinsicuro – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Missile colpisce edificio in quartiere centrale di Beirut

12 Marzo 2026
Cronaca Mondo Tech Videonews

Henner indaga la fotografia nell’era dell’intelligenza artificiale

12 Marzo 2026
Economia Videonews

“Imprese italiane più attente a rischi digitali, ma ancora non basta”

12 Marzo 2026
Estero Primo Piano Videonews

Iran: “Non abbiamo minato Hormuz, ad alcune navi concesso il transito”

12 Marzo 2026
Estero Videonews

Aziende ucraine producono droni all’estero per aumentare capacità produttiva

12 Marzo 2026
Estero Videonews

Il principe William guida scialuppa di salvataggio lungo il Tamigi

12 Marzo 2026
Politica Videonews

Urso: intervento su accise come 4 anni fa, costoso e non efficace

12 Marzo 2026
Estero Videonews

Oltre 200 razzi dal Libano su Israele, “l’allerta non ha funzionato”

12 Marzo 2026
Estero Videonews

Tajani: ad oggi nessuna richiesta su basi Usa per “altre attività”

12 Marzo 2026
Estero Videonews

Mojtaba Khamenei: “Il blocco dello Stretto di Hormuz deve proseguire”

12 Marzo 2026
Sport

Ciclismo, Mathieu van der Poel vince anche a Martinsicuro

Quarta tappa al corridore olandese. Pellizzari nuovo leader
Mar 12, 2026

Roma, 12 mar. (askanews) – Mathieu van der Poel concede il bis alla Tirreno-Adriatico e, dopo San Gimignano fa sua anche la tappa di Martinsicuro, quarta frazione tutta abruzzese della corsa dei due mari. Uno sprint d’autore per l’olandese della Team Alpecin-Premier Tech, capace di lasciarsi alle spalle il gruppo di 14 fuggitivi, praticamente tutti i migliori compresi Van Aert, Del Toro e soprattutto Ganna, partito in anticipo e beffato da un van der Poel imprendibile, che ha chiuso in scioltezza, con tanto di dito alzato al cielo. A festeggiare con VdP è anche Giulio Pellizzari che, a 22 anni, si toglie lo sfizio di prendersi, grazie ai 6 secondi di abbuono del secondo posto, la maglia azzurra di leader della Tirreno-Adriatico, sfilata all’amico Del Toro. Domani l’arrivo a Mombaroccio, Marche profonde, percorso nervoso che potrebbe sorridere ancora a Pellizzari, peraltro marchigiano. Ci sono tutti i presupposti per un’altra giornata da ricordare.

Notizie Correlate

Sport

Baseball, l’Italia batte il Messico ed è ai quarti

Mar 12, 2026
Sport

Tennis, Alcaraz ai quarti a Indian Wells, fuori Djokovic

Mar 12, 2026
Sport

Basket, Italia femminile esordio ok nelle qualificazioni mondiali

Mar 12, 2026