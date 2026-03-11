 Vittorio Pettinato torna a teatro con “Centro di vanità permanente” – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Papa: preghiamo per pace in Iran e Medio Oriente e per bimbi vittime

11 Marzo 2026
Estero Videonews

Papa: sono vicino al popolo libanese che vive il dramma della guerra

11 Marzo 2026
Politica Videonews

Carburanti, Meloni: pronti a tassare aziende che speculano

11 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Cresce la filantropia femminile, un fondo di donne per le donne

11 Marzo 2026
Estero Videonews

Da Israele attacchi aerei contro presunti obiettivi di Hezbollah

11 Marzo 2026
Economia Videonews

Giornata nazionale del merito, “In Italia c’è ancora da fare”

11 Marzo 2026
Estero Videonews

Esplosioni fanno tremare Teheran, danni dopo nuovi raid israeliani

11 Marzo 2026
Politica Videonews

Migranti, Meloni: da giudici decisioni ingiustificabili su stupratori

11 Marzo 2026
Politica Videonews

Energia, Meloni contro ETS: “Ue sospenda meccanismo controproducente”

11 Marzo 2026
Estero Videonews

Svizzera, un uomo si dà fuoco su un autobus. Sei morti e 5 feriti

11 Marzo 2026
Regionali Spettacolo

Vittorio Pettinato torna a teatro con “Centro di vanità permanente”

Il tour del comico e content creator al via il 14 marzo da Milano
Mar 11, 2026

Roma, 11 mar. (askanews) – C’è un luogo reale e invisibile allo stesso tempo, un centro sempre aperto, frequentato da pellegrini dell’immagine, asceti del benessere e “professionisti” dell’autenticità. È il “Centro di vanità permanente”, il nuovo spettacolo di Vittorio Pettinato – comico e content creator da oltre mezzo milione di follower tra Instagram e TikTok – che porta sul palco un ritratto lucido e irresistibilmente comico della nostra epoca. Lo show – prodotto da Chimera Agency (To Be All Group) e Talia Media – debutta sabato 14 marzo all’Ecoteatro di Milano, proseguendo poi a Brescia (Teatro Santa Giulia), Verona (Teatro Stimate), Torino (Teatro Juvarra) e Perugia (Teatro Brecht).

Con uno sguardo ironico, intelligente e affettuosamente spietato, Pettinato accompagna il pubblico in un viaggio dentro le contraddizioni della società contemporanea, dove la vanità non è più un vizio segreto ma un’abitudine quotidiana. Oggi tutto diventa racconto, esperienza da condividere, prova di autenticità: anche il silenzio, anche la pausa, persino la fuga dal mondo. C’è chi documenta ogni tappa di un viaggio spirituale, chi annuncia il proprio detox digitale con l’ultimo post, chi lascia tutto per “ritrovarsi”, ma solo dopo averlo raccontato.

“Centro di vanità permanente” costruisce una narrazione capace di alternare leggerezza e riflessione. L’umorismo di Pettinato nasce dall’osservazione del reale: spontaneo ma preciso, surreale ma profondamente riconoscibile, sempre in equilibrio tra sorriso e consapevolezza.

Uno spettacolo che completa il ritratto ironico di una società che si specchia, si filtra, si racconta e, nel farlo, continua a cercarsi. “Non vedo l’ora di tornare sul palco e riabbracciare le persone senza la presenza di uno schermo che faccia da ostacolo”, racconta il comico.

Dopo il debutto a Milano, lo spettacolo farà tappa il 20 marzo a Brescia (Teatro Santa Giulia), l’11 aprile a Verona (Teatro Stimate), il 18 aprile a Torino (Teatro Juvarra) e il 24 aprile a Perugia (Teatro Brecht).

Notizie Correlate

Sociale Spettacolo

Italia è prima in Europa per partecipazione di Gen Z e Millennials ai concerti di musica classica

Mar 11, 2026
Spettacolo

Non solo web, la travolgente ironia di Casa Surace torna a teatro

Mar 11, 2026
Spettacolo

Il cantautore olandese Dotan sarà in Italia per due live

Mar 11, 2026