 Calcio, risultati di A: il Milan a -7 dall’Inter, oggi la Lazio – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Cultura Videonews

Da Lisbona a Venezia: i Guardi di Gulbenkian a Ca’ Rezzonico

9 Marzo 2026
Economia Videonews

8 marzo, Terna: confermato impegno per la parità di genere

8 Marzo 2026
Estero Videonews

Libano, la distruzione dei raid israeliani a Tiro

7 Marzo 2026
Politica Videonews

Referendum, Schlein: la destra non vuole essere giudicata

7 Marzo 2026
Politica Primo Piano Videonews

Carburanti, Schlein: Meloni usi l’extragettito Iva per ridurre le accise

7 Marzo 2026
Estero Videonews

A bordo della Charles de Gaulle, la portaerei che non dorme mai

7 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Sicurezza, Piantedosi: no rischio terrorismo ma massima allerta

7 Marzo 2026
Politica Videonews

Mattarella apre i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026

7 Marzo 2026
Politica Videonews

Pecoraro Scanio: “Agricoltura Ecodigital è guidata da donne e giovani”

7 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Infrastrutture, Valiani: Cisterna-Valmontone strategica

7 Marzo 2026
Sport

Calcio, risultati di A: il Milan a -7 dall’Inter, oggi la Lazio

La massima serie dopo Milan-Inter 1-0
Mar 9, 2026

Roma, 9 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Milan-Inter 1-0.

28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0, Lecce-Cremonese 2-1, Bologna-Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0, Genoa-Roma 2-1, Milan-Inter 1-0, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo.

Classifica: Inter 67, Milan 60, Napoli 56, Roma, Como 51, JUventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio, Parma 34, Genoa, Cagliari, Torino 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.

29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18.00 Napoli – Lecce, 20.45 Udinese – Juventus domenica 15 marzo 12.30 Verona – Genoa, 15.00 Pisa – Cagliari, 15.00 Sassuolo – Bologna, 18.00 Como – Roma, 20.45 Lazio – Milan lunedì 16 marzo 20.45 Cremonese – Fiorentina.

Notizie Correlate

Sport

Calcio, risultati di A: Roma, bagarre per il quarto posto

Mar 8, 2026
Sport

Calcio, risultati di A: Verona accorcia sulla salvezza

Mar 8, 2026
Campania Sport

Golf, Roberta Liti sesta nell’Australian Women’s Classic

Mar 8, 2026