 Iran, Tajani: rientrati oltre 20mila connazionali dall’inizio delle ostilità – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Economia Videonews

8 marzo, Terna: confermato impegno per la parità di genere

8 Marzo 2026
Estero Videonews

Libano, la distruzione dei raid israeliani a Tiro

7 Marzo 2026
Politica Videonews

Referendum, Schlein: la destra non vuole essere giudicata

7 Marzo 2026
Politica Primo Piano Videonews

Carburanti, Schlein: Meloni usi l’extragettito Iva per ridurre le accise

7 Marzo 2026
Estero Videonews

A bordo della Charles de Gaulle, la portaerei che non dorme mai

7 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Sicurezza, Piantedosi: no rischio terrorismo ma massima allerta

7 Marzo 2026
Politica Videonews

Mattarella apre i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026

7 Marzo 2026
Politica Videonews

Pecoraro Scanio: “Agricoltura Ecodigital è guidata da donne e giovani”

7 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Infrastrutture, Valiani: Cisterna-Valmontone strategica

7 Marzo 2026
Estero Videonews

Video con proiettili nel cielo d’Israele: per Idf sono bombe a grappolo

7 Marzo 2026
Esteri Primo Piano

Iran, Tajani: rientrati oltre 20mila connazionali dall’inizio delle ostilità

Il ministro degli Esteri ringrazia il personale impegnato nelle operazioni
Mar 8, 2026

Roma, 8 mar. (askanews) – “Dall’inizio delle ostilità sono oltre 20.000 i connazionali che abbiamo aiutato a rientrare in Italia”: lo ha riferito oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, affermando in un post sui social che “in un momento difficile per il mondo intero, l’Italia ha rappresentato un modello di efficienza”.

“Da sabato 28 febbraio gli ambasciatori, i consoli e tutto il personale delle nostre sedi diplomatiche nelle aree coinvolte hanno assistito senza sosta gli italiani in difficoltà. Un lavoro enorme coordinato dalla Farnesina, grazie all’impegno dei 200 funzionari della task force golfo che h24 rispondono a segnalazioni, monitorano e assistono i cittadini. Operazioni che hanno visti coinvolti i carabinieri e i finanzieri del ministero degli Esteri, l’Aise e la Protezione civile. A tutti loro voglio solo dire grazie, di cuore. Per il loro alto senso dello Stato, per il loro servizio alla patria, che mi rende orgoglioso di essere il ministro degli Esteri”, ha concluso Tajani.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

La guerra in Iran, tutte le notizie di oggi

Mar 8, 2026
Politica Primo Piano

8 marzo, Schlein: non è un giorno di festa ma di lotta

Mar 8, 2026
Politica Primo Piano

8 marzo, Meloni: il contributo delle donne è decisivo per la crescita della Nazione

Mar 8, 2026