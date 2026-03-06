 Calcio, Inter-Roma a Pasqua, Napoli-MIlan e la Juve a pasquetta – askanews.it


Sport

Calcio, Inter-Roma a Pasqua, Napoli-MIlan e la Juve a pasquetta

Date e orari delle pèartite dalla 31esima di serie A
Mar 6, 2026

Roma, 6 mar. (askanews) – La Lega Calcio ha ufficializzato date e orari delle partite della 31^ giornata di Serie A (il turno di Pasqua). Di seguito il calendario completo del campionato con anticipi e posticipi dalla prossima giornata fino al 6 aprile

28^ GIORNATA (dal 6 al 9 marzo) Napoli-Torino venerdì 6 marzo ore 20.45 Cagliari-Como sabato 7 marzo ore 15 Atalanta-Udinese sabato 7 marzo ore 18 Juventus-Pisa sabato 7 marzo ore 20.45 Lecce-Cremonese domenica 8 marzo ore 12.30 Bologna-Verona domenica 8 marzo ore 15 Fiorentina-Parma domenica 8 marzo ore 15 Genoa-Roma domenica 8 marzo ore 18 Milan-Inter domenica 8 marzo ore 20.45 Lazio-Sassuolo lunedì 9 marzo ore 20.45

29^ GIORNATA (dal 13 al 16 marzo) Torino-Parma venerdì 13 marzo ore 20.45 Inter-Atalanta sabato 14 marzo ore 15 Napoli-Lecce sabato 14 marzo ore 18 Udinese-Juventus sabato 14 marzo ore 20.45 Verona-Genoa domenica 15 marzo ore 12.30 Pisa-Cagliari domenica 15 marzo ore 15 Sassuolo-Bologna domenica 15 marzo ore 15 Como-Roma domenica 15 marzo ore 18 Lazio-Milan domenica 15 marzo ore 20.45 Cremonese-Fiorentina lunedì 16 marzo ore 20.45

30^ GIORNATA (dal 20 al 22 marzo) Cagliari-Napoli venerdì 20 marzo ore 18.30 Genoa-Udinese venerdì 20 marzo ore 20.45 Parma-Cremonese sabato 21 marzo ore 15 Milan-Torino sabato 21 marzo ore 18 Juventus-Sassuolo sabato 21 marzo ore 20.45 Como-Pisa domenica 22 marzo ore 12.30 Atalanta-Verona domenica 22 marzo ore 15 Bologna-Lazio domenica 22 marzo ore 15 Roma-Lecce domenica 22 marzo ore 18 Fiorentina-Inter domenica 22 marzo ore 20.45

31^ GIORNATA (dal 4 al 6 aprile) Lecce-Atalanta sabato 4 aprile ore 15 * Sassuolo-Cagliari sabato 4 aprile ore 15 Verona-Fiorentina sabato 4 aprile ore 18 Lazio-Parma sabato 4 aprile ore 20.45 ( Cremonese-Bologna domenica 5 aprile ore 15 Pisa-Torino domenica 5 aprile ore 18 Inter-Roma domenica 5 aprile ore 20.45 Udinese-Como lunedì 6 aprile ore 15 Juventus-Genoa lunedì 6 aprile ore 18 Napoli-Milan lunedì 6 aprile ore 20.45

* Se l’Atalanta non va ai quarti di Champions spostata al 6/4 alle ore 15 e Udinese-Como anticipata alle 12.30 di lunedì

