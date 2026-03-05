Il Papa ‘supplica per la pace: abbandonare i progetti di morte’

Roma, 5 mar. (askanews) – La sala stampa della Santa Sede ha pubblicato il testo del video con l’intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per il mese di marzo, diffusa attraverso la campagna “Pray with the Pope”, iniziativa del Pope’s Worldwide Prayer Network, sul tema “Per il disarmo e la pace”.“Signore della Vita, che hai plasmato ogni essere umano a tua immagine e somiglianza, crediamo che tu ci abbia creati per la comunione, non per la guerra, per la fraternità, non per la distruzione. Tu che hai salutato i tuoi discepoli dicendo: ‘La pace sia con voi’ – dice il Papa nella preghiera – donaci la tua pace e la forza per renderla reale nella storia. Oggi eleviamo la nostra supplica per la pace nel mondo, chiedendo che le nazioni rinuncino alle armi e scelgano la via del dialogo e della diplomazia”. “Disarma i nostri cuori dall’odio, dal rancore e dall’indifferenza, perché possiamo diventare strumenti di riconciliazione. Aiutaci a comprendere che la vera sicurezza non nasce dal controllo alimentato dalla paura, ma dalla fiducia, dalla giustizia e dalla solidarietà tra i popoli”.“Signore – prosegue Prevost nella preghiera – illumina i leader delle nazioni, affinché abbiano il coraggio di abbandonare i progetti di morte, fermare la corsa agli armamenti e mettere al centro la vita dei più vulnerabili. Fa’ che la minaccia nucleare non condizioni mai più il futuro dell’umanità”. “Spirito Santo, rendici costruttori fedeli e creativi di pace quotidiana: nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità e nelle nostre città. Che ogni parola gentile, ogni gesto di riconciliazione e ogni scelta di dialogo siano semi di un mondo nuovo”, conclude Leone XIV.