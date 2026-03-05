 Calcio, la Uefa sulla finalissima: “Al momento no alternative a Doha” – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Iran, Giachetti (Iv): “L’assenza di Meloni è un fatto politico”

5 Marzo 2026
Spettacolo Videonews

Fiorella Mannoia: L’educazione sessuo-affettiva riguarda tutti

5 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Iran, Pecoraro Scanio: parola “furia” significa ira incontrollata

5 Marzo 2026
Estero Videonews

Iran, Tajani: io non mi vergogno di nulla, semmai D’Alema nei Balcani

5 Marzo 2026
Economia Videonews

ZCS Azzurro, dieci anni nel fotovoltaico con l’ecosistema intelligente

5 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Etruschi e Veneti, l’acqua come culto a Palazzo Ducale a Venezia

5 Marzo 2026
Politica Videonews

Presentata al Senato prima proposta di legge italiana sulla gentilezza

5 Marzo 2026
Estero Videonews

Israele riaprirà il suo spazio aereo ai voli in partenza da domenica

5 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Crosetto: se Paesi Nato o Ue attaccati, dovremo essere al loro fianco

5 Marzo 2026
Politica Videonews

Foti: Italia all’avanguardia nella lotta alle frodi sui fondi Ue

5 Marzo 2026
Primo Piano Sport

Calcio, la Uefa sulla finalissima: “Al momento no alternative a Doha”

  Il 27 marzo in Qatar il match tra Argentina e Spagna
Mar 5, 2026
 

Roma, 5 mar. (askanews) – “Siamo a conoscenza delle speculazioni che circondano la Finalissima, data la situazione nella regione – ha spiegato a Sky l’Uefa a proposito della partita fra Argentina e Spagna, in programma il 27 marzo in Qatar -. Sono in corso trattative con gli organizzatori locali, che hanno compiuto enormi sforzi per garantire lo svolgimento regolare della partita. Una decisione definitiva è prevista verso la fine della prossima settimana. Al momento, non sono state prese in considerazione sedi alternative rispetto a Doha. Non commenteremo ulteriormente finché non verrà presa una decisione”. La partita vedrà affrontarsi i campioni d’Europa e del Sud America, ovvero la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l’Argentina, vincitrice della Copa América 2024. L’Argentina è anche campione del mondo e detentrice della Finalissima, grazie al successo per 3-0 sull’Italia nel 2022.

 

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Iran, tutte le notizie di oggi sulla guerra

Mar 5, 2026
Sport

Iran, Formula1 senza problemi ma MotoGp verso il no al Qatar

Mar 5, 2026
Primo Piano Sport

Iran, Cio: “Garantire la sicurezza degli atleti delle Paralimpiadi”

Mar 5, 2026