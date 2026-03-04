 Al Duomo di Nola i funerali del piccolo Domenico, Meloni abbraccia i genitori – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Sottomarino Usa silura nave da guerra iraniana nell’Oceano Indiano

4 Marzo 2026
Spettacolo Videonews

Il ritorno live di Angelina Mango dopo l’album caramè

4 Marzo 2026
Spettacolo Videonews

Red carpet al Tam di Milano per il Gala di Notre Dame de Paris

4 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Sisma di magnitudo 4.5 a Catania, le verifiche dei vigili del fuoco

4 Marzo 2026
Cronaca Videonews

On. Patriarca (FI): prevenzione premessa necessaria

4 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Cappellacci (FI): prevenzione nefrologica diventi priorità Ssn

4 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Philip Morris: “Prosegue impegno per fare abbandonare le sigarette”

4 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Energia, Priolo (Emilia R): borsa impazzita, bandi per 14 milioni

4 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Iran, Pichetto: “Italia può resistere, gli stock di gas sono alti”

4 Marzo 2026
Estero Videonews

Sanchez risponde a Trump: Non saremo complici per paura di rappresaglie

4 Marzo 2026
Cronaca Primo Piano

Al Duomo di Nola i funerali del piccolo Domenico, Meloni abbraccia i genitori

Lunghi applausi e palloncini bianchi all’uscita del feretro
Mar 4, 2026

Nola, 4 mar. (askanews) – Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita della bara bianca del piccolo Domenico Caliendo dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, a Nola, al termine dei funerali. In una piazza Duomo gremita si sono levati cori “Giustizia, giustizia” e “chi ha sbagliato pagherà”. Palloncini bianchi e le note di “Guerriero” di Marco Mengoni hanno salutato il feretro, sul quale era adagiata una maglietta con la scritta “Ciao Mimmo”. Il bimbo, di due anni e mezzo, era morto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli. Dalle 11 è stata aperta la camera ardente nel Duomo, con un continuo afflusso di cittadini. Sulla bara una foto del piccolo con un peluche e fiori bianchi, molti deposti anche all’esterno della chiesa.

Alla Cattedrale è arrivata anche una corona di fiori avvolta con nastro tricolore inviata dalla presidente del Consiglio. Giorgia Meloni è arrivata poco prima delle 15 al Duomo ed ha partecipato alle esequie e, all’inizio e termine della funzione, ha abbracciato i genitori del piccolo in segno di cordoglio, lasciando poi il Duomo. Presenti i sindaci di Nola e Taurano, Andrea Ruggiero e Michele Buonfiglio, il presidente della regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi che ha parlato di “momento molto doloroso per tutta la comunità”, invitando a “sobrietà e rispetto” e a lasciare l’accertamento delle responsabilità alle sedi competenti. In contemporanea con le esequie è stata celebrata una messa anche al Monaldi.

In una nota, l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha espresso vicinanza alla famiglia e auspicato “piena e tempestiva chiarezza” su quanto accaduto. Tra i presenti anche una delegazione della SSC Napoli con il calciatore Pasquale Mazzocchi. In piazza uno striscione degli ultras del Nola: “Giustizia per Domenico”. Durante l’omelia, il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, ha parlato di una comunità “colpita nel profondo”. Al termine della cerimonia la madre, Patrizia Mercolino, ha ringraziato per la partecipazione: “Spero non sia l’ultimo giorno che lo pensiamo. Ti amo, cuore di mamma”. Nuovo, lungo applauso dei presenti.

Notizie Correlate

Politica Primo Piano

Meloni: stiamo affrontando giornate difficili

Mar 4, 2026
Esteri Primo Piano

Tajani: “Spero entro domani il rientro di 10.000 italiani”

Mar 4, 2026
Calabria Cronaca

SS 106 “Jonica”, il cantiere della Calabria riparte

Mar 4, 2026