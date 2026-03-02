 Calcio, risultati di A: scatto Udinese, quota 35 – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Macron lancia la deterrenza avanzata: “Avremo più testate nucleari”

2 Marzo 2026
Estero Videonews

Iran, Trump: prevediamo 4-5 settimane guerra, ma possiamo più a lungo

2 Marzo 2026
Estero Videonews

Israele, lo shock degli abitanti di Beit Shemesh colpita dall’Iran

2 Marzo 2026
Estero Videonews

Libano, il crollo di un palazzo di Hezbollah colpito da Israele

2 Marzo 2026
Spettacolo Videonews

Crozza diventa Crosetto: “Della guerra ho saputo da video di BigMama”

2 Marzo 2026
Cronaca Videonews

Crosetto: “Un attacco come a Dubai in Italia farebbe peggio”

2 Marzo 2026
Estero Videonews

Italiani bloccati a Dubai, musicisti su MSC: “Surreale, ma qui sicuri”

2 Marzo 2026
Estero Videonews

La Nato continua a seguire “da vicino gli sviluppi in Iran”

2 Marzo 2026
Estero Videonews

Scontro Tajani-Conte su cappello MAGA: lei Trump la chiamava Giuseppi

2 Marzo 2026
Estero Videonews

Iran, Tajani: in Regione 70mila italiani. Nessuno coinvolto attacchi

2 Marzo 2026
Sport

Calcio, risultati di A: scatto Udinese, quota 35

La serie A dopo Udinese-Fiorentina 3-0
Mar 2, 2026

Roma, 2 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 27esima giornata dopo Udinese-Fiorentina 3-0

27^ GIORNATA Parma-Cagliari 1-1, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0, Cremonese-Milan 0-2, Sassuolo-Atalanta 2-1, Torino-Lazio 2-0, Roma-Juventus 3-3, Pisa-Bologna 0-1, Udinese-Fiorentina 3-0.

Classifica: Inter 67, Milan 57, Napoli 53, Roma 51, Como 48, Juventus 47, Atalanta 45, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 35, Lazio 34, Parma 33, Cagliari, Torino 30, Genoa 27, Cremonese, Lecce, Fiorentina 24, Pisa e Verona 15.

28^ GIORNATA venerdì 6 marzo 20.45 Napoli-Torino, sabato 7 marzo 15.00 Cagliari-Como, 18.00 Atalanta-Udinese, 20.45 Juventus-Pisa, domenica 8 marzo 12.30 Lecce-Cremonese, 15.00 Bologna-Verona, 15.00 Fiorentina-Parma, 18.00 Genoa-Roma, 20.45 Milan-Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo.

Notizie Correlate

Sport

Calcio, risultati di A: Bologna in corsa europea

Mar 2, 2026
Sport

Calcio, Pisa-Bologna 0-1: decide Odgaard all’86esimo

Mar 2, 2026
Milano-Cortina 2026 Sport

Milano-Cortina, 89% biglietti Paralimpiadi costa meno di 35 euro

Mar 2, 2026