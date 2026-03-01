 Sci, a Garmisch vince la nebbia, SuperG uomini cancellato – askanews.it


Sport

Sci, a Garmisch vince la nebbia, SuperG uomini cancellato

Si riprende il prossimo fine settimana a Kranjska Gora
Mar 1, 2026

Roma, 1 mar. (askanews) – A Garmisch vince la nebbia: dopo una ripetuta serie di rinvii, la giuria di gara si è vista costretta a cancellare il superG che avrebbe completato il programma della tappa tedesca di Coppa del Mondo.

La fascia di nubi basse che ha abbracciato sin dalla prima mattina la parte alta del Kandahar insieme alla costante pioggerella non hanno dato le adeguate condizioni di sicurezza per disputare la sfida bavarese.

L’appuntamento con il massimo circuito maschile è dunque fissato per il prossimo fine settimana a Kranjska Gora (Slovenia) dove si disputeranno un gigante ed uno slalom.

