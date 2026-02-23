 Meloni: mia partecipazione a Sanremo inventata, non serve polemica politica – askanews.it


Meloni: mia partecipazione a Sanremo inventata, non serve polemica politica

  “Io continuo a fare il mio lavoro, Festival saprà brillare senza ospiti immaginari”
Feb 23, 2026
 

Roma, 23 feb. (askanews) – “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Eppure – aggiunge – la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale”.

“Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”, conclude.

 

