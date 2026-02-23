 “L’Italia come l’hanno fatta i romani”,piattaforma on line la racconta al mondo – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Spettacolo Videonews

Il red carpet dei Bafta, Monica Bellucci e Sadie Sink rubano la scena

22 Febbraio 2026
Festival Sanremo 2026 Spettacolo Videonews

Sanremo, inaugurazione-show del Villaggio del Festival 2026 a Villa Ormond

22 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Fuori Pista

22 Febbraio 2026
Festival Sanremo 2026 Spettacolo Videonews

Sanremo, Max Pezzali: dopo il Festival del 2011 ho pensato di mollare

22 Febbraio 2026
Estero Videonews

Cisgiordania, i funerali del palestinese ucciso a 17 anni

22 Febbraio 2026
Festival Sanremo 2026 Spettacolo Videonews

Lo straordinario 2026 di Max Pezzali parte live da Sanremo

22 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

La finale dei sogni nell’hockey, lo show dei fan canadesi e Usa

22 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Milano-Cortina, Malagò: frutto di gioco di squadra straordianario

22 Febbraio 2026
Estero Videonews

Trump: il nostro esercito è più potente che mai

22 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Ucraina, il Papa: 4 anni di distruzione e sofferenze indicibili

22 Febbraio 2026
Cultura

“L’Italia come l’hanno fatta i romani”,piattaforma on line la racconta al mondo

Domani in sala santa Maria in Aquiro del Senato la presentazione del sito internazionale “Italy as the romans did”
Feb 23, 2026

Roma, 23 feb. (askanews) – L’Italia, plasmata dalla civiltà romana, custodisce un tesoro che spesso non riesce a valorizzare al di fuori del Parco archeologico del Colosseo o di Pompei. Dalle città ai borghi più remoti, tantissime testimonianze di questo millennio glorioso sono tagliate fuori dagli itinerari dei visitatori stranieri e sfuggono persino agli italiani, Quanti milanesi sono mai scesi nella cripta di San Sepolcro per calpestare il pavimento del Foro Romano? Quanti turisti a Rimini passano a vedere la splendida Domus del Chirurgo?

Da Aosta a Taormina, da Aquileia a Canne della Battaglia, un nuovo sito in inglese, ‘Italy as the Romans did’, racconta ciò che la più longeva civiltà della Storia ha lasciato in eredità al Paese più bello del mondo, con itinerari inediti, storie e immagini.

La conferenza stampa, ospitata dalla senatrice Anna Maria Fallucchi, sarà l’occasione per illustrare tante meraviglie nascoste e dibattere le nuove opportunità offerte all’archeologia dall’IA e dalle ricostruzioni in 3d ma anche ammirare gli straordinari disegni di Francesco Corni che la figlia Elisabetta ha messo a disposizione del sito.

Alla presentazione interveranno oltre alla senatrice Fallucchi, il prof. Paolo Clini dell’Università Politecnica delle Marche, esperto di IA e Beni Culturali, la Presidente della Fondazione Francesco Corni Elisabetta Corni, il giornalista promotore della piattaforma Davide Sarsini. Modera il dibattito la giornalista esperta di cultura e costume Nuccia Bianchini.

Notizie Correlate

Cultura Lazio

A Roma prima tappa Giro d’Italia 2026 Film Lab, Auditorium gremito per le premiazioni

Feb 22, 2026
Cultura Festival Sanremo 2026

Sanremo, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale

Feb 21, 2026
Campania Cultura

Viareggio chiude Carnevale 2026, FOQUS e i Quartieri protagonisti

Feb 21, 2026