 Animazione, “Cartoons on the Bay” dal 27 al 30 maggio a Pescara – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Deranque “omicidio volontario”, chiesta incriminazione per 7 persone

19 Febbraio 2026
Spettacolo Videonews

Berlinale, regista di Roya: “Non voglio morire, Iran è regime mafioso”

19 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

20 anni fa moriva Luca Coscioni: “Italia non dimentichi le sue lotte”

19 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Ambiente, Berghinz (Alis): pronto intervento investimento cruciale

19 Febbraio 2026
Spettacolo Videonews

De Luigi con la Raffaele racconta la famiglia: Poi torno a teatro

19 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026 Primo Piano Sport Videonews

Fuori Pista – seconda edizione

19 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Turismo, Club del Sole si espande sul Garda con Le Palme Lazise

19 Febbraio 2026
Estero Videonews

Re Carlo III arriva all’inaugurazione della London Fashion Week

19 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

A Cernobbio eletto il nuovo presidente di Fiaso

19 Febbraio 2026
Estero Videonews

Iran, Trump: dobbiamo fare un accordo o accadranno brutte cose

19 Febbraio 2026
Spettacolo

Animazione, “Cartoons on the Bay” dal 27 al 30 maggio a Pescara

Edizione celebrativa 30° anno. Al via le iscrizioni, il Belgio Paese ospite
Feb 19, 2026

Roma, 19 feb. (askanews) – Tre decenni di racconto e valorizzazione della creatività digitale che hanno fatto la storia dell’animazione in Italia e costruito il prestigio internazionale di un riconoscimento Rai alle eccellenze di settore. Cartoons on the Bay – International Animation and Transmedia Festival festeggerà i suoi primi trent’anni di vita con una speciale edizione celebrativa in programma dal 27 al 30 maggio 2026, anche quest’anno ospitata negli spazi dello storico edificio Aurum oltre che in altri luoghi nevralgici della città di Pescara.

Il Paese ospite di questa edizione sarà il Belgio. Il Festival è promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. La direzione artistica è affidata da quest’anno al giornalista culturale Adriano Monti Buzzetti.

Cuore del Festival sono i Pulcinella Awards, articolati nelle categorie: Preschool TV Show (2-4), Upper Preschool TV Show (4-6), Kids TV Show (7-11), Youth TV Show (11+), Interactive Animation, Short Film e Feature Film. Le opere in concorso saranno selezionate e votate da due giurie internazionali.

Sarà possibile iscriversi al concorso fino al 16 marzo attraverso la pagina Call for entry del sito www.cartoonsbay.rai.it. È in preparazione un ricco programma di eventi dedicati all’industria dell’animazione, ai giovani talenti italiani del settore, alle scuole, alle famiglie e al pubblico della città di Pescara, della regione Abruzzo e di tutti gli appassionati.

“La trentesima edizione di Cartoons on the Bay” – dice il Direttore Artistico di Cartoons on the Bay, Adriano Monti Buzzetti – “omaggia la storia e l’identità di un Festival che affonda le sue radici nella grande tradizione dell’animazione italiana e internazionale, ma che al contempo volge lo sguardo al futuro con una visione rinnovata. In questa prospettiva l’anniversario diventa anche una sorta di nuovo inizio a cui ispirarsi per intercettare nuove platee e intensificare il dialogo con l’innovazione tecnologica e creativa, per essere sempre più un luogo strategico di incontro tra industria, autori, nuovi talenti e giovani spettatori. Cartoons on the Bay si conferma una piattaforma viva, proiettata in avanti, dove si costruiscono le immagini e le narrazioni di domani”.

Notizie Correlate

Lazio Spettacolo

Cinema e territorio, due nuovi corsi Fondazione Lazio Film Commission

Feb 19, 2026
Spettacolo Videonews

Berlinale, regista di Roya: “Non voglio morire, Iran è regime mafioso”

Feb 19, 2026
Spettacolo

Danza, Alessandra Ferri Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Feb 19, 2026