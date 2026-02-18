Via libera del Cdm al decreto per le regioni colpite dal maltempo e Niscemi

Roma, 18 feb. (askanews) – A quanto si apprende il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che contiene “interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”.