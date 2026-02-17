 Ocse, l’italiano Stefano Scarpetta è il nuovo capo economista – askanews.it


Economia Nomi e Nomine

Ocse, l’italiano Stefano Scarpetta è il nuovo capo economista

Da 30 anni all’ente parigino, dal 2013 a capo di divisione Lavoro
Feb 17, 2026

Roma, 17 feb. (askanews) – L’italiano Stefano Scarpetta è il nuovo capo economista dell’Ocse, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che ha sede a Parigi. Assumerà la funzione dal primo aprile, secondo quanto riporta la stessa Ocse con un comunicato.

Entrato nell’ente parigino nel 1991, dal 2013 Scarpetta guida la direzione lavoro e affari sociali, dove ha supervisionato diverse iniziative dell’Ocse su queste materie. Ha svolto anche il ruolo di “sherpa” a livello di G7 e G20 sui temi sociali e per l’occupazione.

Nelle sue funzioni di capo economista, si legge, Scarpetta guiderà il Dipartimento economia dell’organizzazione, che tra l’altro elabora anche le previsioni economiche.

“Nell’arco di tre decenni all’Ocse, Stefano ha dimostrato una leadership eccezionale, una profonda conoscenza su analisi e politiche per far progredire l’Ocse nei suoi compiti, nell’interesse collettivo dei suoi membri”, ha commentato il segretario generale, Mathias Corman. (fonte immagine: OECD)

