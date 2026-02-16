 Leader a consulto da Meloni sui dossier dell’ultimo anno di Governo – askanews.it


Politica

Leader a consulto da Meloni sui dossier dell’ultimo anno di Governo

Riunioni Meloni, vicepremier e Lupi saranno più frequenti. Tra i temi anche la legge elettorale
Feb 16, 2026

Roma, 16 feb. (askanews) – Un punto sui principali dossier che la maggioranza dovrà affrontare da qui alla fine della legislatura: dal decreto bollette alla legge elettorale. A questo è servito il vertice di maggioranza che si è svolto questo pomeriggio a palazzo Chigi con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi Moderati MaurizioáLupi.

Secondo quanto si apprende, la volontà di tutti è di portare il decreto bollette nel consiglio dei Ministri di mercoledì anche se ci saranno ancora approfondimenti tecnici sentendo alcune regioni come la Lombardia.

Per individuare le priorità dell’azione legislativa, sarebbe stato deciso un metodo e individuati i parametri per segnalare i provvedimenti che dovranno essere approvati entro fine legislatura. Tra queste ovviamente, viene spiegato, rientrerà anche la legge elettorale. In ogni caso, viene spiegato, riunioni con il formato di oggi saranno più frequenti d’ora in poi.

Nel corso del vertice invece non si sarebbe parlato del dossier nomine, mentre i leader del centrodestra avrebbero discusso anche della prossima tornata delle elezioni amministrative (tra le città interessate Venezia e Reggio Calabria) e torneranno a vedersi per aggiornarsi in vista del referendum sulla giustizia.

Quanto alla partecipazione italiana al Board of Peace, è la Farnesina che sta gestendo il dossier e con ogni probabilità sarà Antonio Tajani a recarsi a Washington il 19 febbraio per il summit convocato da Trump.

