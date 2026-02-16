Atp Doha, Sinner batte facile Machac e va agli ottavi

Roma, 16 feb. (askanews) – Finisce qui: Jannik Sinner è agli ottavi di finale dell’Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo ha battuto con il punteggio di 6-1, 6-4 il ceco Tomas Machac (numero 31 del ranking Atp). Una partita ben gestita da parte di Jannik, molto solido al servizio e con nessuna palla break concessa al suo avversario. Nel primo set Sinner ha strappato due volte la battuta a Machac (la prima volta nel secondo game, l’altra nel sesto gioco) e ha chiuso con un netto 6-1 in 26 minuti. Nel secondo parziale, invece, Machac ha provato a reagire ma a comandare è sempre stato Jannik. Decisivo il break conquistato da Sinner nel quinto gioco. Al prossimo turno, Sinner affronterà per la terza volta in carriera l’australiano Alexei Popyrin.