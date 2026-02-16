Roma, 16 feb. (askanews) – Finisce qui: Jannik Sinner è agli ottavi di finale dell’Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo ha battuto con il punteggio di 6-1, 6-4 il ceco Tomas Machac (numero 31 del ranking Atp). Una partita ben gestita da parte di Jannik, molto solido al servizio e con nessuna palla break concessa al suo avversario. Nel primo set Sinner ha strappato due volte la battuta a Machac (la prima volta nel secondo game, l’altra nel sesto gioco) e ha chiuso con un netto 6-1 in 26 minuti. Nel secondo parziale, invece, Machac ha provato a reagire ma a comandare è sempre stato Jannik. Decisivo il break conquistato da Sinner nel quinto gioco. Al prossimo turno, Sinner affronterà per la terza volta in carriera l’australiano Alexei Popyrin.
Atp Doha, Sinner batte facile Machac e va agli ottavi
L’altoatesino si impone 6-1, 6-4 ora Alexei Popyrin.