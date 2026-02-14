Ue-Usa, von der Leyen: “Molto rassicurata” dalle parole di Rubio, “è un buon amico, forte alleato”

Roma, 14 feb. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta “molto rassicurata” dal discorso fatto oggi alla Conferenza di Monaco dal segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Interpellata a riguardo dopo il suo discorso a Monaco, Von der Leyen ha risposto: “Sono stata molto rassicurata dal discorso del segretario di Stato, è un buon amico, forte alleato”. “Sappiamo che nell’amministrazione americana alcuni hanno toni più duri su queste questioni, ma il segretario di Stato è stato molto chiaro quando ha detto ‘Noi vogliamo una Europa forte nell’alleanza’ e questo è quello su cui stiamo lavorando intensamente nell’Ue”. “Sono totalmente allineata al segretario di Stato quando parla di un’Europa forte, ma dobbiamo lavorare per costruire un’Europa forte e indipendente, che sia un alleato forte nella Nato”, ha aggiunto Von der Leyen.Nel suo intervento alla Conferenza di Monaco, rimarcando i quattro anni di conflitto in Ucraina, von der Leyen aveva infatti avvertito che “l’Europa deve diventare più indipendente: non c’è altra scelta”, ricordando la “minaccia di forze esterne che cercano di indebolire la nostra Unione dall’interno” e “il ritorno a una concorrenza e a rapporti di potere apertamente ostili”. L’Europa deve diventare “indipendente in ogni dimensione che influisca sulla nostra sicurezza e prosperità. Difesa ed energia. Economia e commercio. Materie prime e tecnologia digitale”, ha spiegato nel suo intervento, aggiungendo: “Alcuni potrebbero dire che la parola ‘indipendenza’ è in contrasto con il nostro legame transatlantico. Ma è vero il contrario. Un’Europa indipendente è un’Europa forte. E un’Europa forte rende l’alleanza transatlantica più forte”.