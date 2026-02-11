 Sci, Vonn: terza operazione post caduta alle Olimpiadi – askanews.it


Milano-Cortina 2026 Sport

Sci, Vonn: terza operazione post caduta alle Olimpiadi

“Sto facendo progressi e so che tutto andrà bene”
Feb 11, 2026

Roma, 11 feb. (askanews) – “Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa: sto facendo progressi e so che tutto andrà bene”. A scriverlo è Lindsay Vonn, che ha postato sui social una foto dal letto d’ospedale corredata da un messaggio di speranza e ringraziamenti, a pochi giorni dalla brutta caduta della discesa libera di Milano-Cortina. “Ringrazio tutto l’incredibile staff medico, gli amici, la mia famiglia, tutti quelli che sono stati al mio fianco e per il tantissimo amore e supporto da parte dalle persone di tutto il mondo – ha proseguito -. Inoltre, faccio le mie infinite congratulazioni ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare”.

