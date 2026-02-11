Meloni ricorda Zichichi in Cdm e annuncia funerali solenni

Roma, 11 feb. (askanews) – Durante la riunione del Consiglio dei ministri, la premier Giorgia Meloni ha ricordato Antonino Zichici e ha annunciato il funerale sarà celebrato in forma solenne.“Lo scorso lunedi, all’età di 96 anni,áè deceduto Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale e protagonista della ricerca italiana nel campo delle particelle elementari. Zichichi – ha affermato – è stato un grande scienziato che ha onorato l’Italia con il suo lavoro, oltre che un eccellente divulgatore, che sapeva rendere accessibile ciò che all’apparenza sembrava incomprensibile. Zichichi ha legato il proprio nome non solo a importanti risultati sperimentali, ma anche a un costante impegno culturale e civile, orientato al dialogo tra scienza, etica e fede. Ha sempre sostenuto che ragione e fede non sono nemiche, ma alleate. ‘Due ali’, per usare le parole di San Giovanni Paolo II, ‘con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità’. La sua scomparsa ci ha addolorato profondamente e rappresenta una grande perdita per la comunità culturale e scientifica italiana”. “Desidero oggi – ha proseguito la presidente del Consiglio – rinnovare il cordoglio del governo alla famiglia e ai suoi cari e vi annuncio che i funerali, in programma a Roma per venerdì 13 febbraio alle ore 16 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica si svolgeranno in forma solenne. Infine, voglio rinnovare la volontà del governo di impegnarsi per custodire e valorizzare la preziosa eredità umana, culturale e scientifica di Zichichi, affinché possa continuare a generare frutti e ad ispirare nuove generazioni di scienziati”.