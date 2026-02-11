 Meloni ricorda Zichichi in Cdm e annuncia funerali solenni – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Nato lancia nuova missione nell’Artico, “sempre più importante”

11 Febbraio 2026
Estero Videonews

Merz: tempo per l’Ue di decisioni forti per evitare declino economico

11 Febbraio 2026
Estero Videonews

Liguria degli Anelli, al Bit la rete cicloturistica regionale

11 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Toscana 2026, turismo su misura tra cibo, famiglie e golf

11 Febbraio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Epstein, Lutnick si difende: “Io sull’isola, ma nessun legame stretto”

11 Febbraio 2026
Economia Videonews

Digitale, Nardella (Pse): Tech europeo competitivo

11 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

I Lions italiani toccano quota 44 mila soci

11 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Autonomia, Calderoli: pre-intese già avviate

11 Febbraio 2026
Estero Videonews

Germania annuncia invio 4 Eurofighter per missione NATO Arctic Sentry

11 Febbraio 2026
Politica Videonews

Mattarella telefona ad Arianna Fontana: “Gara formidabile”

11 Febbraio 2026
Politica Primo Piano

Meloni ricorda Zichichi in Cdm e annuncia funerali solenni

Impegno governo a custodire e valorizzare sua preziosa eredità
Feb 11, 2026

Roma, 11 feb. (askanews) – Durante la riunione del Consiglio dei ministri, la premier Giorgia Meloni ha ricordato Antonino Zichici e ha annunciato il funerale sarà celebrato in forma solenne.

“Lo scorso lunedi, all’età di 96 anni,áè deceduto Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale e protagonista della ricerca italiana nel campo delle particelle elementari. Zichichi – ha affermato – è stato un grande scienziato che ha onorato l’Italia con il suo lavoro, oltre che un eccellente divulgatore, che sapeva rendere accessibile ciò che all’apparenza sembrava incomprensibile. Zichichi ha legato il proprio nome non solo a importanti risultati sperimentali, ma anche a un costante impegno culturale e civile, orientato al dialogo tra scienza, etica e fede. Ha sempre sostenuto che ragione e fede non sono nemiche, ma alleate. ‘Due ali’, per usare le parole di San Giovanni Paolo II, ‘con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità’. La sua scomparsa ci ha addolorato profondamente e rappresenta una grande perdita per la comunità culturale e scientifica italiana”.

“Desidero oggi – ha proseguito la presidente del Consiglio – rinnovare il cordoglio del governo alla famiglia e ai suoi cari e vi annuncio che i funerali, in programma a Roma per venerdì 13 febbraio alle ore 16 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica si svolgeranno in forma solenne. Infine, voglio rinnovare la volontà del governo di impegnarsi per custodire e valorizzare la preziosa eredità umana, culturale e scientifica di Zichichi, affinché possa continuare a generare frutti e ad ispirare nuove generazioni di scienziati”.

Notizie Correlate

Milano-Cortina 2026 Primo Piano Sport

Milano-Cortina, Voetter-Oberhofer oro nello slittino

Feb 11, 2026
Esteri Primo Piano

La Francia chiede le dimissioni della relatrice Onu Francesca Albanese

Feb 11, 2026
Economia Primo Piano

Ok definitivo del Consiglio Ue ai dazi sui piccoli pacchi (sotto 150 euro)

Feb 11, 2026