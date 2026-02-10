 Milano-Cortina, il programma di domani, mercoledì 11 febbraio – askanews.it


Milano-Cortina 2026 Sport

Milano-Cortina, il programma di domani, mercoledì 11 febbraio

Si assegnano le medaglie del Curling misto
Feb 10, 2026

Roma, 11 feb. (askanews) – Questo il programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina di oggi, mercoledì 11 febbraio

10:00 – Trampolino piccolo, Val di Fiemme Combinata nordica – Trampolino piccolo uomini – Gare da medaglie

11:30 – Val di Fiemme, Trentino Sci alpino – Super-G uomini – Gare da medaglie

14:15 – Antholz-Anterselva, Alto Adige Biathlon – Individuale donne – Gare da medaglie

18:30 – Torino Oval, Torino Pattinaggio di velocità – 1000 m uomini – Gare da medaglie

18:48 – Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino – Doppio donne – Gare da medaglie

19:37 – Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino – Doppio uomini – Gare da medaglie

23:05 – Milano Palavela, Milano (ipotetico) Pattinaggio artistico – Danza su ghiaccio mix – Gare da medaglie

