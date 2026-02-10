Giorno Ricordo, centrodestra diserta seduta Consiglio Regione Toscana

Firenze, 10 feb. (askanews) – Il centrodestra, rappresentato in Consiglio regionale della Toscana da Fratelli d’Italia e Forza Italia, non partecipa alla seduta del Consiglio dedicata al Giorno del Ricordo. Lo ha comunicato, in Aula, la capogruppo di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta.“Preso atto di quanto deciso nell’Ufficio di Presidenza, nella Capigruppo che si è svolta oggi, noi di Fratelli d’Italia e anche Forza Italia -ha spiegato La Porta- comunica che non parteciperà allo svolgimento di quanto è stato deciso” a causa della “esclusione, all’ultimo, dell’ospite”, Italo Bocchino, “che non era portato qui per fare politica, ma il regista e la voce narrante di un docufilm sulla storia di un esule proprio toscano, e quindi inerente al Giorno della Ricordo, noi non ci prestiamo a quello che si è trasformato in un dibattito. Non ci può essere un dibattito, un giro di opinione, in quello che deve essere il ricordo di un fatto storico, secondo la legge del 2004. Quindi -ha concluso La Porta- noi dopo questo cambio, dovuto ad una maggioranza che ha sensibilità diverse sui fatti storici, non parteciperemo alla seduta”.