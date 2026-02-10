 DPC: venti di burrasca e piogge al Sud, allerta gialla in sei regioni – askanews.it


Cronaca

DPC: venti di burrasca e piogge al Sud, allerta gialla in sei regioni

Perturbazione atlantica domani su Sardegna, Sicilia e Calabria
Feb 10, 2026

Milano, 10 feb. (askanews) – Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni più frequenti ed intense sui versanti tirrenici, associate ad un rinforzo dei venti a prevalente componente occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio, venti da forti a burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attese inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, allerta gialla su Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.

