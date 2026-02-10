Consob, Tajani: niente di personale su Freni ma no a presidente politico

Roma, 10 feb. (askanews) – In merito alla nomina del nuovo presidente della Consob “io non ho pregiudizi nei confronti di nessuno, non è un fatto personale” nei confronti di Federico Freni “ma il mio è un no a un politico”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conversando con i giornalisti al termine della cerimonia per il Giorno del Ricordo alla Camera. “Che io ceda è molto difficile, sulle cose quando dico di no è no”, aggiunge.A chi gli fa notare che in passato già era stato invece indicato Vegas, proprio in quota Forza Italia, replica: “Oggi la situazione è diversa” per quello che sta succedendo nel mondo bancario. Il vice premier ribadisce che l’argomento non era mai stato discusso prima che venisse portato in Cdm un mese fa. “Quando ne parleremo, diremo quello che pensiamo. Non abbiamo parlato, quindi non parlo di cose che non conosco”, osserva.