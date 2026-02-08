 Sanremo, Rai: grande rammarico per la rinuncia di Pucci, preoccupa il clima di violenza – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Economia Milano-Cortina 2026 Videonews

Pappalardo (ITA): Olimpiadi anche veicolo di promozione per imprese

8 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Fuori Pista

8 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Margriet de Shutter: il mio film alle Olimpiadi, sogno che si avvera

8 Febbraio 2026
Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Olimpiadi, Ascani: nel cuore di Milano legame tra cultura e sport

8 Febbraio 2026
Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Fuori Pista

7 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

A Milano le voci del dissenso al corteo Insostenibili Olimpiadi

7 Febbraio 2026
Estero Videonews

Trump afferma di “non aver visto” il video razzista sugli Obama

7 Febbraio 2026
Estero Videonews

Trump afferma che gli Usa hanno avuto “ottimi colloqui” sull’Iran

7 Febbraio 2026
Cultura Videonews

MUVE e Bevilacqua La Masa ad Arte Fiera con i loro atelier

7 Febbraio 2026
Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Olimpiadi, la blogger cinese a Milano: ecco come tifo per il Dragone

7 Febbraio 2026
Politica Primo Piano

Sanremo, Rai: grande rammarico per la rinuncia di Pucci, preoccupa il clima di violenza

Comprendiamo la sua decisione. Odio e pregiudizio dovrebbe allarmare tutti
Feb 8, 2026

Roma, 8 feb. (askanews) – “La Rai esprime grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti”. Lo afferma la Rai con un comunicato.

“Comprendiamo la sua decisione maturata nell’ambito di una valutazione responsabile, volta alla tutela della propria integrità personale e di quella della sua famiglia – prosegue la Rai – nonché della propria immagine professionale”.

“Non resta che esprimere preoccupazione per il clima d’intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista che ha fatto della satira e della comicità non conformiste il suo modo di esprimere libertà di pensiero. Questa forma di censura nei confronti di un artista attraverso la diffusione di odio e pregiudizio dovrebbe preoccupare chiunque lavori nel mondo dello spettacolo – afferma ancora la Rai -. Facciamo ad Andrea Pucci gli auguri più sinceri e speriamo di poter presto condividere il suo percorso artistico”. (fonte immagine: RAI)

Notizie Correlate

Cronaca Milano-Cortina 2026 Primo Piano

Milano-Cortina, 5,3 miliardi di interazioni social olimpici per l’apertura

Feb 8, 2026
Milano-Cortina 2026 Primo Piano Sport

Milano-Cortina, Lorello di bronzo nel pattinaggio di velocità

Feb 8, 2026
Esteri Primo Piano

Usa, Trump: votino solo i cittadini Usa che si identificano alle urne

Feb 8, 2026