 Meloni: chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Fuori Pista

7 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

A Milano le voci del dissenso al corteo Insostenibili Olimpiadi

7 Febbraio 2026
Estero Videonews

Trump afferma di “non aver visto” il video razzista sugli Obama

7 Febbraio 2026
Estero Videonews

Trump afferma che gli Usa hanno avuto “ottimi colloqui” sull’Iran

7 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Cerimonia di apertura, Vanier: sensazioni molto positive

7 Febbraio 2026
Cultura Videonews

MUVE e Bevilacqua La Masa ad Arte Fiera con i loro atelier

7 Febbraio 2026
Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Olimpiadi, la blogger cinese a Milano: ecco come tifo per il Dragone

7 Febbraio 2026
Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Olimpiadi, la Milano antagonista scende in piazza con le Utopiadi

7 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Al via le gare anche in Val di Fiemme, tante presenze e aria di festa

7 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Al via le gare anche in Val di Fiemme, tante presenze e aria di festa

7 Febbraio 2026
Politica Primo Piano

Meloni: chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia

Messaggio sui social della presidente del consiglio
Feb 8, 2026

Roma, 8 feb. (askanews) – “Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano ‘contro le Olimpiadi’, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire”. Così afferma in un post sui social la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. “Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”, aggiunge.

Notizie Correlate

Politica Primo Piano

Milano Cortina, Lorenzo Fontana: violenze da condannare senza se

Feb 8, 2026
Politica

Governo cambia quesito referendum ma non la data. Ok dal Colle: ma rispetto per Cassazione

Feb 7, 2026
Milano-Cortina 2026 Politica Primo Piano

Milano-Cortina, Meloni: Lollobrigida orgoglio azzurro, bravissima

Feb 7, 2026