Cronaca

Maltempo, il Papa: prego per le popolazioni colpite, specialmente per Niscemi

  “Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali”
Feb 8, 2026
 

Roma, 8 feb. (askanews) – “Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna” e “dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali”. Lo ha detto Papa Leone XIV parlando ai fedeli in piazza San Pietro dopo la recita dell’Angelus. “Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna – in particolare di Grazalema in Andalusia – e dell’Italia meridionale – specialmente di Niscemi in Sicilia -, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali, con la materna protezione della Vergine Maria”.

 

