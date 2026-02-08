 Calcio, risultati serie A, Parma, scatto salvezza – askanews.it


Margriet de Shutter: il mio film alle Olimpiadi, sogno che si avvera

8 Febbraio 2026

8 Febbraio 2026
Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Olimpiadi, Ascani: nel cuore di Milano legame tra cultura e sport

8 Febbraio 2026
Fuori Pista

7 Febbraio 2026

Fuori Pista

7 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

A Milano le voci del dissenso al corteo Insostenibili Olimpiadi

7 Febbraio 2026
Estero Videonews

Trump afferma di “non aver visto” il video razzista sugli Obama

7 Febbraio 2026
Estero Videonews

Trump afferma che gli Usa hanno avuto “ottimi colloqui” sull’Iran

7 Febbraio 2026
Cultura Videonews

MUVE e Bevilacqua La Masa ad Arte Fiera con i loro atelier

7 Febbraio 2026
Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Olimpiadi, la blogger cinese a Milano: ecco come tifo per il Dragone

7 Febbraio 2026
Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Olimpiadi, la Milano antagonista scende in piazza con le Utopiadi

7 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Al via le gare anche in Val di Fiemme, tante presenze e aria di festa

7 Febbraio 2026
Sport

Calcio, risultati serie A, Parma, scatto salvezza

La serie A dopo Bologna-Parma 0-1
Feb 8, 2026

Roma, 8 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della serie A dopo BOlogna-Parma 0-1:

Ventiquattresima giornata: Verona-Pisa 0-0, Genoa-Napoli 2-3, Fiorentina-Torino 2-2, domenica 8 febbraio ore 12.30 Bologna-Parma, ore 15 Lecce-Udinese, ore 18 Sassuolo-Inter, ore 20.45 Juventus-Lazio, lunedì 9 febbraio ore 18.30 Atalanta-Cremonese, ore 20.45 Roma-Cagliari. 18 febbraio ore 20.45 Milan-Como.

Classifica: Inter 55, Milan 50, Napoli 49, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese e Genoa 23, Lecce, Fiorentina 18, Pisa e Verona 15.

Venticinquesima giornata (13-16 febbraio): Venerdì 13 febbraio ore 20.45 Piza-Milan, sabato 14 febbraio ore 15 Como-Fiorentina, ore 18 Lazio-Atalanta, ore 20.45 Inter-Juventus, domenica 15 febbraio ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Cremonese-Genoa, Parma-Verona,ore 18 Torino-Bologna, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 16 febbraio ore 20.45 Cagliari-Lecce.

