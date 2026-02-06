 Referendum, Nordio: se vince il ‘Sì’ subito norme attuative condivise – askanews.it


Cronaca Primo Piano

Referendum, Nordio: se vince il ‘Sì’ subito norme attuative condivise

Il ministro della giustizia in convegno dei penalisti
Feb 6, 2026

Roma, 6 feb. (askanews) – “Se dovesse vincere il sì, il giorno seguente noi siamo già pronti a discutere con voi, con i magistrati, con il mondo accademico, la possibilità di norme attuative che siano il più possibile condivise”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio dall’inaugurazione dell’anno giudiziario degli avvocati penalisti italiani. “Se vinceremo, come penso, noi apriremo subito un dialogo, anche con la magistratura, con il mondo accademico, rispetto alle norme di attuazione che avranno la loro importanza. Se dovessimo perdere ne prenderemo atto con rispetto della volontà degli elettori, ma il governo in Parlamento continuerebbe fino alla fine, secondo la naturale conclusione della legislatura. Quindi si illudono quelli di poter pensare che un eventuale no potesse avere gli effetti che ebbe anni fa con il referendum di Renzi”. Lo ha detto il ministro Nordio parlando alla inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti.

