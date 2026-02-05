 L’Inps dà il via libera al nuovo bonus Zes Unica per il Sud – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Olimpiadi, in Duomo i 5 cerchi grondanti petrolio di Greenpeace

5 Febbraio 2026
Cronaca Milano-Cortina 2026 Videonews

Olimpiadi, imponente dispositivo di sicurezza cibernetica e sul campo

5 Febbraio 2026
Mondo Tech Scienza e Tecnologia Videonews

Dall’Italia la prima pianta bioibrida: il futuro dell’energia green?

5 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Arte Fiera, Davide Ferri: ritorno al presente, in un tempo complicato

5 Febbraio 2026
Estero Videonews

Portogallo, acqua alta in città a sud Lisbona, continuano i soccorsi

5 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Arte Fiera, Enea Righi: segnali positivi, anche in momento complesso

5 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Giornata contro spreco alimentare, Pecoraro: Priorità educare giovani

5 Febbraio 2026
Estero Videonews

A Tokyo apre il primo parco a tema dedicato ai Pokemon

5 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Milano-Cortina, spunta un’opera di Laika davanti al Coni: “ICE OUT!”

5 Febbraio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Il salvataggio notturno degli abitanti nel Sud della Spagna allagato

5 Febbraio 2026
Economia

L’Inps dà il via libera al nuovo bonus Zes Unica per il Sud

Criteri di accesso in una circolare dell’istituto
Feb 5, 2026

Roma, 5 feb. (askanews) – Con la pubblicazione delle recenti istruzioni operative, l’Inps apre ufficialmente la strada al bonus Zes Unica, una misura strategica pensata per trasformare il Mezzogiorno in un polo di crescita e nuove opportunità lavorative. L’istituto, attraverso la circolare numero 10 del 3 febbraio 2026, ha definito i passi necessari affinché i datori di lavoro privati possano accedere a un importante esonero contributivo per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni del Sud Italia. L’iniziativa si rivolge in particolare a una fascia delicata del mercato del lavoro, offrendo un incentivo concreto a chi assume persone con almeno 35 anni di età e che risultano disoccupate da almeno 24 mesi.

Il beneficio spetta se l’attività lavorativa viene svolta concretamente in una delle aree della Zes Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, l’Umbria e le Marche come previsto dalla legge n. 171/2025) premiando chi sceglie di investire e creare valore nel tessuto produttivo meridionale. L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’Inps conferma il proprio impegno nel rendere gli strumenti di coesione sociale sempre più accessibili e vicini alle reali esigenze di imprese e cittadini.

Notizie Correlate

Economia

Bce conferma i tassi di interesse dell’eurozona al 2%

Feb 5, 2026
Economia Made in Italy

Nasce Italic-Us: il “Made in Italy” più esclusivo conquista l’America

Feb 5, 2026
Economia Moda

Versace nomina Pieter Mulier Chief Creative Officer

Feb 5, 2026