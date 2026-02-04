 Prosegue tour “3021” di Angela Baraldi, doppio appuntamento in Puglia – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Vannacci: sondaggio al 4,2%? Mica male come rampa di lancio

4 Febbraio 2026
Politica Videonews

La replica di Vannacci a Salvini: “Io non ho tradito un bel niente”

4 Febbraio 2026
Estero Videonews

Merz in tour nel Golfo arabo: “Più prosperità con nuove partnership”

4 Febbraio 2026
Estero Videonews

Ungheria, 8 anni all’antifascista tedesca Maja T.: “Processo farsa”

4 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Lorenzo Balbi: Art City veicolo di promozione per Bologna

4 Febbraio 2026
Estero Videonews

Minneapolis, Homan annuncia ritiro 700 agenti federali (ne restano 2000)

4 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Più tumori al colon tra under 50, a Londra la speranza dal passato

4 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Libia, procuratore: Saif Gheddafi ucciso a colpi di arma da fuoco

4 Febbraio 2026
Cronaca Videonews

Giornata nazionale contro spreco: consigli di riuso di chef Longanesi

4 Febbraio 2026
Cultura Videonews

A Palazzo Citterio William Kentridge in Sala Stirling

4 Febbraio 2026
Regionali Spettacolo

Prosegue tour “3021” di Angela Baraldi, doppio appuntamento in Puglia

A Guagnano (Lecce) e Bari,poi Firenze, Roma, Bologna, Milano e Torino
Feb 4, 2026

Roma, 4 feb. (askanews) – “3021 LIVE 2026”, il nuovo tour di Angela Baraldi nei club italiani, arriva in Puglia per un doppio appuntamento venerdì 6 febbraio al Rubik di Guagnano (Lecce) e sabato 7 febbraio a ODE Officina degli Esordi di Bari.

Accompagnata sul palco da Federico Fantuz (chitarra), Andrea Bruciati (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth), la cantautrice e attrice di origini bolognesi presenterà al pubblico i brani contenuti nell’ultimo album “3021” (Caravan / Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile (https://bio.to/3021.AngelaBaraldi).

Il tour – prodotto e organizzato da Caravan e Friends&Partners – prosegue poi il 19 febbraio a Firenze ( Brillante Nuovo Teatro Lippi), il 20 febbraio 2026 all’Angelo Mai a Roma, il 21 a Bologna (DAS Dispositivo Arti Sperimentali), il 4 marzo al Biko di Milano e il 6 marzo al CPG di Torino.

Prodotto da Caravan, l’etichetta discografica di Francesco De Gregori, e distribuito da Sony Music Italia, l’album comprende 8 brani scritti dalla stessa Angela Baraldi e composti insieme a Federico Fantuz. Se per gli arrangiamenti musicali la cantautrice, rompendo gli schemi, si è lasciata ispirare a tratti dal cosmo e dal suo fascino misterioso, nei testi è andata alla ricerca dell’essenziale, esplorando sensazioni e sentimenti umani.

Questa la tracklist di “3021”: “3021”, “Cosmonauti”, “Bellezza dov’è”, “La preghiera della sera”, “Cuore elettrico”, “Corvi”, “La vestizione” e “Saturno”.

È in radio “Cuore Elettrico”, il nuovo singolo estratto dall’ultimo album ed è online il video del brano per la regia di Daniele Barraco: https://youtu.be/Crc4k17jg5A.

Sono online anche i videoclip della title track “3021” (https://youtu.be/gIeBGj9uXKc) e del secondo singolo estratto dall’album, “Cosmonauti” (https://youtu.be/CI6uzqSivNQ – girato presso l’interferometro Virgo a Cascina, in provincia di Pisa, grazie a EGO – European Gravitational Observatory), entrambi per la regia di Daniele Barraco.

Notizie Correlate

Spettacolo Videonews

Mia Jenkins e Pepe Barroso tra social e rischi nel mondo di Stefania S.

Feb 4, 2026
Campania Spettacolo

Memorial Mellone, 7.500 euro per il Santobono-Pausillipon

Feb 4, 2026
Spettacolo

“Amore disonesto” è il nuovo singolo del produttore Big Fish

Feb 4, 2026