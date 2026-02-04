 Musumeci: Rischio frane in Sicilia non è emergenziale ma strutturale – askanews.it


Cronaca

Musumeci: Rischio frane in Sicilia non è emergenziale ma strutturale

Il ministro della Protezione civile in un’informativa al Senato
Feb 4, 2026

Roma, 4 feb. (askanews) – “Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale ma strutturale. Secondo i dati Ispra 9 comuni su 10 presentano zone ad alto rischio frane. Oltre il 94% dei comuni italiani si trova in territori esposti a rischio idrogeologico”.Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci in un’informativa al Senato sui danni dovuti al maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria.

