Vannacci lascia la Lega: proseguo la mia strada da solo, Futuro Nazionale è realtà. Salvini: mi ha deluso

Roma, 3 feb. (askanews) – “Proseguo la mia strada da solo e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”. Lo scrive Roberto Vannacci su Instagram ufficializzando l’addio alla Lega.Remigrazione, tradizioni non negoziabili, difesa dei confini. Poi famiglia, quella creatadall’unione di un uomo e una donna, la difesa sempre legittima. La tutela dell’impresa, della ricchezza, della proprietà, del made in Italy e del merito. L’amore la bandiera e per l’inno. Sono alcuni dei punti elencati da Roberto Vannacci nel ‘manifesto’ di Futuro Nazionale che accompagna sui social il suo addio alla Lega con cui è stato eletto europarlamentare e di cui ha ricoperto la carica di vicesegretario per un anno. L’ex generale disegna i contorni della “sua” destra, precisando che “non è moderata” ma “vitale”. E la parola vitale è acronimo per i concetti di “Virtù, Identità, Tradizioni, Amore, Libertà, Eccellenza ed Entusiasmo”. “Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato”. Matteo Salvini commenta così l’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega. “La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre sedi e di Pontida, tanto a lui quanto ai suoi collaboratori più stretti. Gli abbiamo offerto l’opportunità di essere candidato con noi in ogni collegio alle elezioni europee, io come tanti altri leghisti l’ho votato e fatto votare, lo abbiamo proposto come vicepresidente del gruppo dei Patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito”, ricorda Salvini.Più caustico il commento di Luca Zaia: “Non sono sorpreso vista la lunga carriera che ha avuto in Lega ovvero neanche un anno, che è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva un altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Vedremo anche quale sarà il potenziale di questa marcia che farà in solitaria”, ha detto l’esponente leghista a margine del consiglio regionale del Veneto, aggiungendo: “Ho visto situazioni migliori, ne ho vissute di peggiori in Lega, per cui di certo non stiamo qui a stracciarci le vesti perché Vannacci se ne va via: ne prendiamo atto e noi andiamo avanti per la nostra strada”.(foto di archivio)