Tajani: il governo manterrà l’attenzione sulle aree colpite da Harry

Roma, 3 feb. (askanews) – Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato che il governo manterrà alta l’attenzione sulle aree colpite dall’uragano Harry, parlando in un’intervista al quotidiano Il Messaggero pubblicata oggi dopo una missione in Sicilia.“L’impegno del governo è fare in modo che i riflettori non si spengano. Non siamo venuti qui per fare passerelle, ma per indicare i primi passi concreti da fare. Lo abbiamo fatto con i massimi vertici di Ice, Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti. L’obiettivo è essere pragmatici e concreti per risolvere i problemi”, ha detto Tajani. Il ministro ha spiegato che alle imprese esportatrici è stato già offerto un primo pacchetto di aiuti e che il decreto nazionale arriverà prima della conclusione delle interlocuzioni con Bruxelles. “Per l’accesso al Fondo di solidarietà europeo sarà necessaria una relazione completa, con il rispetto di alcuni criteri, e un voto da parte del Parlamento dell’Unione europea. In questo caso serviranno alcuni mesi, mentre il decreto arriverà prima. Siamo già al lavoro sul testo”, ha aggiunto.Secondo Tajani, sarà necessario procedere a una stima puntuale dei danni, che potrebbero ammontare a diverse centinaia di milioni di euro. Ha inoltre riferito che tutti i ministeri stanno operando in coordinamento con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.Nel dettaglio, Simest potrà garantire fino a 300 milioni di euro di ristori a favore delle aziende esportatrici danneggiate e delle imprese collegate alla filiera dell’export colpita dall’emergenza.