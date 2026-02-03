Fiocchi di neve a quote basse al Nord e 20 gradi al Sud, poi le piogge

Milano, 3 feb. (askanews) – Lo Scirocco “fa il suo mestiere”: porta 20 gradi al Sud ma anche la neve in pianura in Piemonte. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase caratterizzata dal vento umido e mite proveniente da Sud-Est che favorisce temperature simil-primaverili al meridione ma anche nevicate abbondanti al Nord.La neve sul settentrione cadrà mediamente oltre i 500-800 metri sulle Alpi e sulle Prealpi (con quota in aumento nel corso della giornata) ma, in corrispondenza di aria fredda più pesante intrappolata al suolo (cuscinetto di aria fredda in gergo meteorologico), imbiancherà gran parte della pianura piemontese. Dalla tarda mattinata di martedì le temperature inizieranno a salire con un rialzo della quota neve e piogge diffuse in Pianura Padana centro-orientale, in Sardegna e sul versante tirrenico, dalla Toscana al Lazio; attenzione ai rovesci anche intensi specie sulle regioni tirreniche e in Friuli Venezia Giulia.Mercoledì il maltempo colpirà nuovamente il Nord-Est, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna con fenomeni che potrebbero risultare persistenti e forti: si rischiano situazioni potenzialmente critiche a causa dei terreni saturi, dopo un gennaio molto piovoso. Dopo una breve tregua attesa per giovedì, i modelli meteorologici prevedono, con elevata attendibilità, una nuova perturbazione sull’Italia per venerdì 6 febbraio: le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 inizieranno con un po’ di pioggia a Milano e un po’ di neve a Cortina. Il maltempo colpirà soprattutto il Basso Tirreno, dalla Campania alla Calabria, confermando un inizio di febbraio molto simile alla fine di gennaio, piovoso o molto piovoso. Infatti, anche il weekend vedrà un fronte atlantico dispensare piogge, “tanto per cambiare” sempre sulle stesse zone cioè lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori: anche a Niscemi la situazione meteorologica non aiuterà la gestione del dissesto idrogeologico.Per trovare una fase più asciutta e in compagnia dell’alta pressione avremo due possibilità: o aspettare fino a metà mese in Italia o migrare in Scandinavia dove il tempo è rigido ma asciutto.