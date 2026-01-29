 Niscemi, Metsola: “Europa al fianco” dell’Italia, pronti a “fornire aiuti” – askanews.it


Politica Primo Piano

Niscemi, Metsola: “Europa al fianco” dell’Italia, pronti a “fornire aiuti”

Lo ha detto durante la registrazione di ‘Cinque Minuti’
Gen 29, 2026

Roma, 29 gen. (askanews) – “L’Europa è al fianco” dell’Italia per l’emergenza che ha colpito la Sicilia, con le conseguenze del ciclone Harry e le evacuazioni a Niscemi, ed “è pronta a fornire gli aiuti”. Lo ha dichiarato, ospite di ‘Cinque Minuti’ che andrà in onda questa sera su Raiuno, la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola.

“Voglio in primo luogo cominciare esprimendo la mia piena solidarietà ai cittadini delle regioni che sono state colpite dalle inondazioni del ciclone Harry, come nel mio Paese, in particolarmente Niscemi, in Sicilia, dove la situazione è molto difficile e preoccupante”, ha detto Metsola rispondendo a Bruno Vespa, “Volevo cominciare dicendo che l’Europa sta al fianco” dell’Italia ed “è pronta a fornire gli aiuti”.

