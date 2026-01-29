 Maltempo, le opposizioni: no all’informativa di Musumeci, sia Meloni a riferire – askanews.it


Politica Primo Piano

Maltempo, le opposizioni: no all’informativa di Musumeci, sia Meloni a riferire

Bonelli: “Ministro ha responsabilità gravi, si dimetta”
Gen 29, 2026

Roma, 29 gen. (askanews) – Deve essere la premier Giorgia Meloni a venire a riferire sul disastro di Niscemi e sugli effetti derivanti dal ciclone Harry, “che ha flagellato la costa siciliana, specialmente nel messinese”. E’ quanto ha affermato il leader Avs Angelo Bonelli, prendendo la parola nell’aula della Camera.

Per Bonelli non va bene che sia il ministro Musumeci a fare l’informativa perché “ha una responsabilità politica in quello che è accaduto in queste settimane in Sicilia. Le affermazioni di questi giorni e di queste ultime ore da parte del ministro sono molto, molto gravi. È grave sentire un ministro dire che aprirà ‘un’indagine amministrativa’ – leggo testualmente – ‘per valutare perché dopo la frana del 1997 a Niscemi non si è intervenuti’, facendo riferimento il ministro a ‘omissioni e superficialità’. Dice sempre il ministro che si era probabilmente convinti che la frana si fosse arrestata e vuole capire, quindi, da parte di chi c’è stata una sottovalutazione”.

“Questo – ha detto Bonelli mostrando un foglio – è il documento che il ministro Musumeci, dal 2019 al 2022, aveva sul suo tavolo della Protezione civile, che invitava il presidente della regione siciliana, oggi ministro per la Protezione civile, a intervenire esattamente sui luoghi che alcuni giorni fa sono franati”, afferma chiedendone le “dimissioni” per la “sua totale inadeguatezza”. “Vogliamo” domandare alla presidente del Consiglio “perché, di fronte a 1.200.000.000 di euro disponibili per il dissesto idrogeologico in Sicilia, da Musumeci a Schifani, questa regione Sicilia, governata anche da Musumeci, ne ha spesi solo 400”.

Alla richiesta si sono associati M5S, Pd, Iv.

