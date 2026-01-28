 Meloni: saremo veloci sugli indennizzi a Niscemi, non sarà come nel ’97 – askanews.it


Politica Primo Piano

Meloni: saremo veloci sugli indennizzi a Niscemi, non sarà come nel ’97

  Nuovo incontro tra due settimane per decisioni più dettagliate
Gen 28, 2026
 

Roma, 28 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata questa mattina in Sicilia per un sopralluogo sui luoghi colpiti dal maltempo e una riunione operativa nel comune di Niscemi. Con l’occasione “ha garantito al sindaco Conti che il Governo farà tutto ciò che è possibile per scongiurare che si ripeta quanto accaduto con la frana del 1997, in particolare per ciò che riguarda i ritardi negli indennizzi. Il governo agirà velocemente in questa direzione” e Meloni “si è impegnata a fissare un nuovo incontro tra circa due settimane per prendere decisioni più dettagliate, alla luce delle necessarie informazioni”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Durante il sopralluogo in Sicilia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha colto l’occasione per ringraziare l’on. Angelo Bonelli, presente a Niscemi, con cui ha avuto occasione di confrontarsi sulla grave emergenza.

 

